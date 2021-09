Colombia batte 3-1 il Cile in casa nelle Qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022

Con una doppietta di Miguel Borja e un gol di Luis Díaz, la Colombia ha sconfitto la squadra cilena con il punteggio di 3 a 1 in casa, nel match disputato al Metropolitan Stadium di Barranquilla per la decima giornata dei gironi di qualificazione Conmebol verso il Qatar Mondiali 2020.

Questa vittoria pone la squadra del caffè in quinta posizione a pari punti con l’Ecuador, che la sorpassa in classifica per differenza reti. Da parte loro, quelli guidati da Martín Lasarte firmano la loro quarta sconfitta in nove partite, aggiungendo solo 7 punti, quindi i loro sogni di Coppa del Mondo sono sempre più lontani.