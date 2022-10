Come vedere Juventus-Bologna Streaming Gratis TV Online Video: Vlahovic vs Arnautovic

Juventus-Bologna streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi domenica 2 ottobre 2022. Juventus-Bologna è valida per la 8a giornata di Serie A stagione 2022/23.

La Juventus ha visto un settembre da incubo, non essendo riuscita a vincere neanche una partita in tutto il mese, perdendone tre e vedendo anche espulsi in maniera clamorosa ben tre giocatori più l’allenatore! Non sorprende che la pressione stia crescendo sull’allenatore Massimiliano Allegri, e con i giganti italiani che si trovano già a sette punti di distanza dal Napoli capolista, le cose potrebbero solo peggiorare se non riuscissero ad ottenere i tre punti qui.

Le uniche vittorie stagionali della Juventus sono arrivate in casa contro Sassuolo e Spezia, entrambe ‘a zero’. La squadra ospite del Bologna è un avversario di profilo simile, e la ‘Vecchia Signora’ può prendere fiducia dal suo record quasi impeccabile negli ultimi scontri diretti, con l’ultima sconfitta in questa partita risalente al lontano 2011 (18 vittorie, 4 pareggi).

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Bologna streaming gratis online.

Probabili formazioni di Juventus-Bologna

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Fagioli, McKennie, Gatti, Rugani, Pinsoglio, Kean, Barrenechea, Soulé, Iling-Junior, Barbieri, Alex Sandro, Miretti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Kasius, Posch, Lucumì, Cambiaso; Soriano, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Arnautovic. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bardi, Barrow, Bonifazi, Zirkzee, Aebischer, Ferguson, Medel, Lykogiannis, Vignato, Moro, De Silvestri, Bagnolini, Sosa.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Tolfo-Perrotti. 4° Uomo: Maggioni. VAR: La Penna. Assistente VAR: Preti.

La Juventus è rimasta imbattuta in 38 (28V, 10N) delle ultime 39 partite di campionato contro il Bologna (l’unico KO nel parziale è uno 0-2 del 26 febbraio 2011), pareggiando tuttavia la sfida più recente; l’ultima volta che i bianconeri hanno impattato due gare di fila contro i rossoblù nella competizione è stata nel marzo 2012.

Juventus-Bologna in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Il Bologna potrebbe vincere una partita contro la Juventus in un girone d’andata di Serie A per la prima volta dal 29 novembre 1998 (3-0 con le reti di Paramatti, Signori e Fontolan, tutte nella prima mezzora di gioco); i rossoblù hanno perso tutte le nove gare più recenti contro questa avversaria nella prima parte di stagione, subendo sempre almeno due reti.

Juventus-Bologna streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

La Juventus è la squadra contro cui il Bologna ha pareggiato (49) e perso più incontri nella sua storia in Serie A (78, 16 dei quali nelle 18 sfide più recenti).

