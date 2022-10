Come vedere Juventus-Empoli Streaming Gratis Rojadirecta TV Online Video: Vlahovic vs Destro

Juventus-Empoli streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi venerdì 21 ottobre 2022. Juventus-Empoli è valida come primo anticipo (unico in data odierna) della 11a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Le due sconfitte consecutive per 2-0, una delle quali in Champions League contro la squadra israeliana del Maccabi Haifa, non hanno fatto altro che aumentare la crisi della Juventus ed hanno messo ancora più pressione sull’allenatore Massimiliano Allegri. Forse sconvolti da quelle battute d’arresto e da un indesiderato ritiro forzato in allenamento, i giocatori hanno risposto ottenendo una vittoria decisiva per 1-0 nel ‘Derby della Mole’ contro il Torino nell’ultima partita di Serie A. Ogni partita è ora ‘assolutamente da vincere’ per Allegri, con la Juventus che qui affronterà un Empoli pericoloso che aveva vinto questa partita per 1-0 ad agosto 2021 in quella che, per inciso, era stata la prima partita casalinga in Serie A nel secondo mandato di Allegri alla guida della Juventus.

La Juventus ha almeno già cominciato una sorta di rinascita casalinga, vincendo partite casalinghe consecutive e segnando esattamente tre gol in ciascuna di esse per cercare di alleviare la crescente pressione sull’allenatore livornese. L’ultima volta che la Juventus ha segnato 3 o più gol in più di due trasferte casalinghe consecutive fu a marzo 2021, mentre ora potrebbe anche vedere tre vittorie consecutive all’Allianz Stadium per la prima volta dopo il periodo tra gennaio e febbraio di quest’anno (quando ne vinse quattro di fila) per alleggerire ulteriormente il nervosismo che sta girando nella sponda ‘Bianconera’ di Torino.

L’Empoli potrebbe essere visto come l’avversario ideale per riuscire in tale impresa, poiché la sua sorprendente vittoria ad agosto 2021 è stata preceduta da ben nove sconfitte consecutive negli scontri diretti ufficiali in trasferta. Gli uomini di Paolo Zanetti hanno festeggiato la loro seconda vittoria in quattro partite di Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta) battendo il Monza lo scorso fine settimana, segnando presto il gol di apertura e mantenendo quel vantaggio per 1-0 fino al triplice fischio finale.

La squadra ospite avrà pure vinto solo due trasferte in Serie A durante quest’anno solare, ma entrambe quelle vittorie sono state entrambe incoraggianti, essendo arrivate nelle ultime sei trasferte, con l’Empoli che ha perso una sola trasferta in questa stagione di campionato (1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta). Potremmo vedere un cambiamento da parte di una squadra tipicamente ‘di casa’ fino a vederla giocare una prestazione solida in trasferta, poiché la squadra toscana ha anche ottenuto più punti in trasferta (24) che in casa (17) durante la scorsa stagione!

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Empoli streaming gratis online.

Probabili formazioni di Juventus-Empoli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Indisponibili: Bremer, De Sciglio, Di Maria, Kaio Jorge, Chiesa, Pogba. Squalificati: nessuno.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. Allenatore Zanetti. Indisponibili: Akpa-Akpro, Grassi, Ismajli, Tonelli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna, Luigi Nasca al VAR.

Juventus-Empoli in TV al posto di Rojadirecta



Juventus-Empoli in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Juventus-Empoli streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Juventus-Empoli streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Juventus-Empoli streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Juventus-Empoli Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Empoli mentre su internet.