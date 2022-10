Come vedere Milan-Juventus Streaming Gratis TV Online Video: Rafael Leao vs Vlahovic

Milan-Juventus streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 18:00 italiane di oggi sabato 8 ottobre 2022. Milan-Juventus è valida per la 9a giornata di Serie A stagione 2022/23. In classifica al momento il Milan è quarto assieme alla Lazio con 17 punti, a tre lunghezze da Napoli e Atalanta, e due dall’Udinese. La Juve invece insegue a quota 13, con un settimo posto che riduce al minimo i margini d’errore. Il Meazza viaggia verso l’ennesimo sold out.

Il bilancio complessivo tra le due squadre è di 221 precedenti con 87 vittorie bianconere, 71 pareggi e 63 successi del Milan. Nella scorsa stagione entrambi gli incroci in campionato sono finiti in parità: 1-1 allo ‘Stadium’ e 0-0 a ‘San Siro’. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Milan-Juventus streaming gratis online.

Milan-Juventus Formazioni



Tanti i grandi assenti della sfida, tra cui spiccano Zlatan Ibrahimovic e Angel Di Maria. L’argentino deve scontare la seconda giornata di squalifica dopo il rosso diretto rimediato contro il Monza per una gomitata a Izzo.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi. Indisponibili: Calabria, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Messias, Saelemaekers. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, McKennie, Fagioli, Soulé, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, De Sciglio. Squalificati: Di Maria. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Carbone e Giallatini. IV uomo: Fabbri. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Marini.

Milan-Juventus in TV al posto di Rojadirecta



Milan-Juventus in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia pareggiato (56) che perso (51) più partite in Serie A: in 174 sfide complessive di massimo campionato sono invece 67 i successi bianconeri.

Milan-Juventus streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Milan-Juventus streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A, solo due volte nella storia del torneo le due formazioni hanno registrato almeno tre pareggi di fila: tra il 1972 e il 1973 (quattro) e tra il 1938 e il 1939 (quattro).

Alternativa per vedere Milan-Juventus streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Milan-Juventus Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Milan-Juventus mentre su internet.