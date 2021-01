Dove Vedere BENEVENTO MILAN Streaming Link Live TV | Calcio Serie A

Benevento Milan in diretta streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di domenica 3 gennaio 2021 si affrontano al Ciro Vigorito di Benevento, per la 15a giornata di Serie A, il Milan capolista di Stefano Pioli e il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi. Ecco dove vedere Benvento Milan streaming e in tv.

Da giocatore Filippo Inzaghi ha totalizzato 202 partite di Serie A con 73 goal con il Milan, da allenatore ha debuttato nel massimo campionato alla guida della formazione rossonera nell’agosto 2014. Fra gli ex c’è anche Gianluca Lapadula, che in rossonero ha debuttato in Serie A nel 2016/17, segnando 8 reti in 27 presenze.

Il Milan è imbattuto da 9 partite nel primo impegno dell’anno solare quando ha giocato fuori casa: l’ultima sconfitta risale al lontano 1997 (0-3 contro la Lazio all’Olimpico in quell’occasione). Nelle ultime 4 partite hanno rimediato 2 pareggi e 2 vittorie consecutive, mentr il Benevento ha riportato una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie di fila.

Dove Vedere Benevento Milan Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Benevento Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (gratis per gli abbonati con link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Le probabili formazioni di Benevento Milan:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari, Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldirola, Iago Falque.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessiè, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: Hernandez. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.

La telecronaca sarà curata da Riccardo Gentile, mentre Daniele Adani si occuperà del commento tecnico. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Benevento Milan streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.