Dove Vedere #F170 GP Anniversario Streaming Senza ROJADIRECTA: partenza gara Ferrari Silverstone

Diretta GP 70° Anniversario Streaming F1 2020. Tutto pronto per la partenza del Gran Premio del 70esimo Anniversario, quinta prova del mondiale di Formula 1, che avrà inizio alle ore 15:10 di oggi domenica 9 agosto 2020. Nuovamente protagonista lo scenario del circuito di Silverstone dove 7 giorni fa si è svolto il BritishGP.

Pole position per la Mercedes di Valtteri Bottas al cui fianco, in prima fila, partirà il compagnio di scuderia Lewis Hamilton, con il quale sta facendo un mondiale a parte, visto la differenza con

Dove vedere Diretta GP 70° Anniversario Streaming Formula 1 2020.



le altre monoposto del circus. Ancora delusione tra le rosse: la Ferrari partirà ottava con Charles Leclerc e undicesima con Sebastian Vettel.

Le immagini in diretta del Gran Premio del 70° Anniversario di Formula 1 2020, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now TV (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc. Differita in chiaro su TV8.