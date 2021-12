Dove vedere JUVENTUS-GENOA Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Dybala vs Pandev

Juventus-Genoa Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Genoa, partita valida per la 16a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 5 dicembre 2021 nel prestigioso palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus torna a giocare in casa dopo la vittoria sul campo della Salernitana, affrontando il modesto Genoa, una squadra che la Juventus ha battuto in quattro scontri diretti consecutivi di Serie A. Gli ultimi tre dei quali sono terminati tutti 3-1 in favore della Vecchia Signora. I tifosi sperano dunque in qualcosa di più, ma le prestazioni della Juve qui all’Allianz Stadium restano preoccupanti (3 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte). Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Genoa streaming diretta tv.

Juventus-Genoa: le formazioni ufficiali



La Juventus ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa in Serie A per 3-1: solo due volte nella sua storia nella competizione la Vecchia Signora ha registrato quattro volte di fila lo stesso punteggio contro un singolo avversario (quattro 0-0 v Atalanta negli anni ’60 e quattro 1-1 v Roma negli anni ’50).

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin. Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, De Winter, Arthur, Rabiot, Soulè, Kaio Jorge, Kean. Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey. Squalificati: nessuno.

La causa principale dei problemi stagionali del Genoa è stata la difesa permeabile, che ha subìto una media di 1,93 gol a partita in Serie A. Ha ora mantenuto la porta inviolata solo in una delle otto trasferte di Serie A (1 vittoria, 4 pareggi, 3 sconfitte) mentre ha subìto due o più gol in cinque di esse.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vasquez; Ghiglione, Behrami, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko. A disposizione in panchina: Semper, Marchetti, Sabelli, Portanova, Biraschi, Bani, Tourè, Melegoni, Buksa, Galdames, Bianchi. Indisponibili: Caicedo, Criscito, Destro, Fares, Kallon, Maksimovic, Rovella, Sturaro. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Ranghetti e Colarossi. Quarto Uomo: Santoro. VAR: Valeri. AVAR: Preti.

Dove guardare Juventus-Genoa Diretta TV Online



Potete vedere Juventus-Genoa con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

Dove vedere Juventus-Genoa Streaming



Juventus-Genoa streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Juventus-Genoa viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.