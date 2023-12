Dove vedere JUVENTUS NAPOLI Streaming e TV: Vlahovic vs Osimhen

Dove guardare Juventus – Napoli streaming live e tv, quindicesima giornata di Serie A: Sky o Dazn? Le probabili formazioni della sfida in programma oggi venerdì 8 dicembre 2023 all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio alle ore 20:45...

Dove guardare Juventus – Napoli streaming live e tv, quindicesima giornata di Serie A: Sky o Dazn? Le probabili formazioni della sfida in programma oggi venerdì 8 dicembre 2023 all’Allianz Stadium di Torino, con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

Nei confronti recenti tra Napoli e Juventus, il Napoli ha avuto un netto vantaggio. Nelle partite dell’anno scorso, il Napoli ha vinto 5-1 al Maradona e ha poi vinto il campionato. Nella partita di ritorno, il Napoli ha segnato un gol che ha praticamente consegnato loro il titolo. Nel complesso, il Napoli ha vinto tre partite, c’è stato un pareggio e la Juventus ha vinto una partita.

Juventus-Napoli: le formazioni, non solo FantaCalcio

La sfida attesa dell’Immacolata sarà un test per valutare le ambizioni di entrambe le squadre. Allegri arriva dopo la vittoria sorprendente di Monza. La formazione di entrambe le squadre è stata confermata, con alcune modifiche rispetto alle partite precedenti. Nella difesa a tre della Juventus, Danilo torna titolare al posto di Rugani o Alex Sandro. In attacco, Chiesa e Vlahovic rimangono invariati, con il serbo che cercherà di riscattare il rigore sbagliato nell’ultima partita.

Per quanto riguarda il Napoli, ci sono alcuni problemi di infortunio tra i terzini, ma la difesa sarà composta da Rrahmani, Ostigard e Di Lorenzo, che è infortunato ma pronto a giocare. Nel centrocampo del Napoli, ci sarà il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco Politano supporterà Osimhen e Kvaratskhelia. L’attaccante Jack Raspadori, protagonista della partita dell’anno scorso, inizierà la partita dalla panchina.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Mancini, Kean, Huijsen, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Walter Mazzarri. A disposizione in panchina: Contini, Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Mario Rui, Olivera. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Peretti-Perrotti. IV uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Dove guardare Juventus-Napoli Diretta TV Online Gratis



Potete vedere Juventus – Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Juventus-Napoli Streaming Gratis



Juventus-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Juventus-Napoli Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.