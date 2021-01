Dove vedere JUVENTUS SASSUOLO Streaming Gratis Video Online | Calcio Serie A

Juventus Sassuolo in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 20:45 di oggi 10 gennaio 2021. Juventus Sassuolo si gioca allo Stadium in chiusura della 17a giornata di Serie A. Con Roma e Inter che hanno pareggiato (2-2 all’Olimpico), la Juve di Pirlo, che ha recuperato Morata all’ultimo momento, questa sera corre alla ricerca dei tre punti per recuperare in classifica e mantenere il passo della capolista Milan. C’è un’assenza molto pesante per De Zerbi, ed è quella di Berardi, che sarà out almeno tre o quattro settimane. Gli assenti bianconeri per la sfida di questa sera allo Stadium Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt, alle prese con il coronavirus.

Juventus Sassuolo in TV senza Rojadirecta.

La diretta di Juventus Sassuolo è visibile su Sky Sport Uno (Canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 del satellite). la partita non viene trasmessa in chiaro. Siti come Rojadirecta o TarjetaRojaOnline non sono autorizzati a mostrare le immagini dal vivo.

Juventus Sassuolo Streaming Live senza Rojadirecta.

Juventus Sassuolo streaming gratis link su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Sassuolo Formazioni FantaCalcio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Cuadrado, de Ligt.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; M Lopez, Locatelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: F Ricci, Romagna, Berardi.

