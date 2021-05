Dove Vedere MILAN BENEVENTO Streaming senza ROJADIRECTA Link Live TV | Calcio Serie A

Milan Benevento in diretta streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi sabato primo maggio 2021 si affrontano al Meazza di San Siro, per la 34giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli e il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi. Pioli ritrova Ibra e lo lancia dal 1’. Romagnoli scalza Tomori, Bennacer con Kessié in mezzo. Nel Benevento 3-5-2 coperto con Lapadula e Gaich in attacco. Ok Viola in regia. Ecco dove vedere Milan Beneventostreaming e in tv.

Le probabili formazioni di Milan Benevento

MILAN (4-2-3-1): Gigi Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Maldini.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprari, Foulon, Letizia, Moncini, Sau, Tello, Tuia.

Dove Vedere Milan Benevento Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Milan Benevento in diretta tv con DAZN (link www.

dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare(Canale 209 HD) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Streaming Gratis Online DAZN (link www.dazn.com) per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per coloro che non sono abbonati, il servizio streaming è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Al termine del match gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Milan Benevento streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.