Dove Vedere MILAN PARMA Streaming Link Live TV | Calcio Serie A

Milan Parma in diretta streaming senza Rojadirecta. Alle 20:45 di oggi domenica 13-12-2020 si affrontano al Giuseppe Meazza di SAn Siro, in chiusura della 11a giornata di Serie A, Milan e Parma: I rossoneri di Pioli si presentano a questa sfida occupando il primo posto della classifica dopo 10 giornate con 26 punti, mentre i Ducali di Liverani sono sedicesimi a quota 10 punti. Si tratta di una sfida comunque delicata per entrambe le formazioni: i rossoneri non devono fallire se vogliono tenere a distanza le inseguitrici, mentre gli ospiti devono assolutamente continuare a fare punti per non essere invischiati nuovamente nella zona retrocessione.

Dove Vedere Milan Parma Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Milan Parma in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (gratis per gli abbonati con link skygo.

Le probabili formazioni di Milan Parma:

sky.it) e a pagamento per tutti su(link www.nowtv.it).

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic, Kjaer.

Parma (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh; Gervinho; Cornelius. Allenatore Liverani. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Grassi, Kucka, Laurini.

La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Milan Parma streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.