Dove Vedere NAPOLI GENK Streaming online, Diretta TV Immagini Gratis in chiaro?

Napoli Genk video streaming gratis, senza Rojadirecta, dalle ore 18:55 di oggi martedì 10 dicembre 2019 con i servizi digitali: anche in chiaro? Vediamo dove come e quando. Si gioca al San Paolo l’ultima partita del Gruppo E di Champions League 2019-2020.

Al Napoli basta un punto per conquistare il pass per gli ottavi di finale, ottavi che mancano dalla stagione 2016-2017. Carlo Ancelotti non perde in gare casalinghe in Champions League, nella fase a gironi, da 27 gare consecutive (24 vittorie e 3 pareggi nel parziale). L’ultimo ko interno è quello contro il Lille (0-2) nel dicembre 2006, ma con il Milan (al tempo allenata dal tecnico emiliano) già qualificato agli ottavi. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Napoli Genk streaming gratis online. Prima però andiamo a vedere le formazioni.

Le probabili formazioni di Napoli Genk.



Questi gli schieramenti iniziali che ci piacerebbe vedere in campo oggi.

Napoli (4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Zieliński; Fabián Ruiz; Lozano, Mertens.

Allenatore Carlo Ancelotti.

Genk (4-4-2): Vandevoordt; Cuesta, Dewaest, Lucumí, Mæhle; Ndongola, Berge, Neto Borges, Ito; Onuachu, Samatta. Allenatore Hannes Wolf.

Vedere diretta Napoli Genk streaming online senza usare Rojadirecta.



La diretta di Napoli Genk sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite) anche in alta definizione. Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, smartphone e tablet, oppure collegarsi con un notebook.

Napoli Genk non viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi nemmeno in streaming gratis con MediasetPlay.

Ultima alternativa per vedere Napoli Genk potrebbero essere, ma non sappiamo se vi sono account ufficiali autorizzati che possono farlo, Facebook Live-Stream e Video YouTube che, assieme a Periscope, sono le ultime mode per guardare il calcio streaming gratis online.