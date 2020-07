Dove vedere MotoGP Spagna Jerez 2020 Diretta Streaming senza ROJADIRECTA, ultime notizie Valentino Rossi

Diretta MotoGP Spagna Jerez 2020 Streaming. Semaforo verde per la classe regina delle moto: torna la MotoGP. Il Motomondiale riparte dal circuito di Jerez con il Gran Premio di Spagna. Qualifiche alle 14:10 di oggi sabato 18 luglio e partenza gara domenica 19 luglio alle ore 14 italiane. Di seguito tutte le info per vedere il Gran Permio di Jerez di MotoGP 2020 in diretta tv e streaming senza Rojadirecta.

Valentino Rossi ultime notizie

“E’ stata una giornata difficile. Dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare l’equilibrio della moto per cercare di essere più competitivi. Non so come, ma dobbiamo inventarci qualcosa, perchè domani mattina sarà molto importante cercare di rimanere nei primi dieci per andare direttamente in Q2”.

Lo ha dichiarato Valentino Rossi al termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio di Spagna di MotoGP sul circuito di Jerez.

Il Dottore ha faticato in entrambe le sessioni, in particolar modo nelle FP2 per un problema di surriscaldamento alle gomme:

“Questa mattina non è stata fantastica – aggiunge il pilota pesarese al sito ufficiale della Yamaha – ma pomeriggio siamo peggiorati. Sto lottando con il posteriore perchè, sfortunatamente, abbiamo un problema di temperatura delle gomme, con questo caldo soffriamo molto e per questo non sono molto veloce”.

Come vedere il GP Spagna MotoGP 2020 Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta.

MotoGP in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport MotoGP HD (Canale Sky 208) con commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go e a pagamento su Now TV (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline non sono raggiungibili in quanto oscurati perchè considerati illegali in Italia. In ogni caso ricordatevi sempre di navigare in internet in piena sicurezza attraverso una connessione VPN.