Dove vedere ROMA INTER Streaming Gratis Video Online | Calcio Serie A

Roma Inter in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali a partire dalle ore 12:30 di oggi 10 gennaio 2021. Roma Inter si gioca all’Olimpico per la 17a giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso alla vigilia della super sfida contro Conte: “Loro hanno grandi giocatori, ma la mia squadra ha fiducia e ambizione. Spinazzola sarà in campo”. Il tecnico nerazzurro presenta il big match in conferenza stampa: “Misureremo la nostra ambizione e la nostra forza. Con Arturo bastone e carota”.

Roma Inter Streaming senza Rojadirecta e Diretta TV.

La diretta di Roma Inter è visibile su DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (link www.dazn.com) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Roma Inter Formazioni FantaCalcio.

La sfida tra Roma e Inter è quella che ha visto più reti nella storia della Serie A a girone unico, 503 in 174 precedenti: 224 da parte dei giallorossi e 279 dei nerazzurri (record assoluto per una singola squadra contro un’avversaria nella competizione).

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Calafiori, Fazio, Mirante, Pedro, Santon, Zaniolo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Pinamonti, Vecino.

