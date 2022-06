Dove vedere GERMANIA-ITALIA Streaming TV Online Gratis

Germania-Italia streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia di Roberto Mancini continua il suo cammino in Nations League 2022/2023 volando in Germania (dopo la trasferta in Inghilterra dove ne è uscita con un ottimo 0-0) per la quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A, in cui sono inserite anche Inghilterra e Ungheria. Nella gara d’andata le due nazionali hanno pareggiato per 1-1 con reti di Lorenzo Pellegrini per gli Azzurri e di Kimmich per i tedeschi.

Germania-Italia probabili formazioni



Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. CT Flick.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. CT Roberto Mancini.

Vedere Germania-Italia streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Germania-Italia a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi martedì 14 Giugno 2022. Germania-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 del digitale terrestre. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare Germania-Italia online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.