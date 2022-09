Come guardare Napoli-Liverpool Streaming Online in italiano Gratis Video TV

Napoli-Liverpool Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Liverpool, partita valida per la 1a giornata del Gruppo A della Fase a Gironi di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 7 settembre 2022 allo stadio Maradona dove sono attesi 55 mila tifosi. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli-Liverpool streaming e in diretta tv.

Mai prima d’ora una squadra inglese ha vinto sette partite consecutive della fase a gironi della UCL, e visto che i ‘Reds’ sono stati il primo club nella storia della competizione a vincere tutte e sei le loro trasferte durante la scorsa stagione, la loro prestazione nel campionato nazionale potrebbe non essere un grande problema. L’Italia è stata anche una destinazione che ha spesso favorito la squadra di Jürgen Klopp ultimamente, avendo vinto tutte le ultime tre trasferte segnando ogni volta almeno 2 gol.

Dove guardare Napoli-Liverpool Diretta senza Rojadirecta TV e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Napoli-Liverpool in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Napoli-Liverpool streaming gratis: le formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.

Arbitro: De Cerro Grande. Guardalinee: Cebrian Devis e Porras Ayuso. Quarto uomo: Soto Grado. VAR: Hernandez. Assistente VAR: Estrada Fernandez.

Dove vedere Napoli-Liverpool Streaming Gratis senza RojadirectaTV italiano

Napoli-Liverpool streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. Chi non è abbonato e sottoscrive subito un abbonamento ad Amazon Prime, gode del mese di prova e quindi può guardare Napoli-Liverpool Gratis.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita Napoli-Liverpool Rojadirecta TV non si può vedere perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Napoli-Liverpool? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però non sono legali né in Italia e nemmeno nel resto del mondo. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.