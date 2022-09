Come guardare Sampdoria-Milan Streaming Gratis TV Diretta Video Online

Sampdoria-Milan streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi sabato 10 settembre 2022. Sampdoria-Milan è valida come terzo anticipo odierno della 6a giornata di Serie A stagione 2022/23. Prima della sfida dell’Olimpico infatti si è giocato Napoli-Spezia alle 15 (vittoria del Napoli con gol di Raspadori all’89esimo) e Inter-Torino che si giocherà alle 18.

Senza vittorie nelle prime cinque partite di Serie A per la prima volta dal 2013/14, i guai per la Sampdoria stanno andando avanti. Gli uomini di Marco Giampaolo hanno subìto la terza sconfitta in questa stagione di SA dopo avere subìto due gol negli ultimi minuti del primo tempo contro l’Hellas Verona l’ultima volta (1-2), e potrebbero persino eguagliare il loro peggior totale di punti dopo sei partite di SA (nel 2013/14) se dovessero perdere di nuovo qui contro il Milan.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Sampdoria-Milan streaming gratis online.

Probabili formazioni di Sampdoria-Milan

Nella Sampdoria spazio per Caputo in avanti, con Gabbiadini e Djuricic sugli esterni. Quagliarella invece partirà dalla panchina. Sabiri giocherà in mezzo insieme a Rincon e Vieira. Problemi in difesa per Giampaolo: Colley assente forzato, Murillo-Ferrari al centro.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon, Villar, Verre; Sabiri; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Ravaglia, Contini, Conti, Colley, Murru, Amione, Vieira, Leris, Yepes, Djuricic, Pussetto, Quagliarella.

Nel Milan Giroud in avanti alla posto dell’infortunato Origi (affaticamento muscolare alla coscia sinistra), supportato da Leao, De Ketelaere e Messias: Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina. Tonali e Pobega in mezzo, ma anche Bennacer può sperare in una maglia. Difesa con Kjaer titolare, affiancato da Kalulu. Riposa Tomori.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Tomori, Adli, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Brahim Diaz.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Liberti e Del Giovane. 4° Uomo: Massa. VAR: Abisso. Assistente VAR: Longo.

Sampdoria-Milan in TV al posto di Rojadirecta



Sampdoria-Milan in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Il match verrà trasmesso anche sui canali digitali di Sky grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre vedere la partita grazie all’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Sampdoria-Milan streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Sampdoria-Milan streaming online è disponibile su Sky Go e DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Sampdoria-Milan streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Sampdoria-Milan Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito della Gazzetta dello Sport o a quello del Corriere dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Sampdoria-Milan Alternativa a Rojadirecta TV mentre su internet.