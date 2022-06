Dove vedere INGHILTERRA-ITALIA Streaming TV Online Gratis

Inghilterra-Italia streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia di Roberto Mancini continua il suo cammino in Nations League 2022/2023 volando in Inghilterra per la terza giornata del Gruppo 3 della Lega A. Allo stadio “Molineux Stadium” di Wolverhampton l’Italia affronterà per la 29esima volta l’Inghilterra: il bilancio è a favore degli Azzurri: 10 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. L’Italia non ha mai perso nelle 13 gare disputate l’11 giugno (8 vittorie e 5 pareggi). Il primo confronto è datato 13 maggio 1933 (Italia-Inghilterra 1-1) mentre l’ultimo è la finale di Euro 2020 dello scorso anno: Italia-Inghilterra 1-1 (3-2, dcr). L’ultimo successo degli inglesi sull’Italia è datato 15 agosto 2012 quando, in amichevole, vinsero 2-1. L’allenatore era Roy Hodgson.

Inghilterra-Italia probabili formazioni



Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane. CT Southgate. A disposizione in panchina: Pickford, Pope, Walker, Maguire, Saka, Sterling, Coady, Ward Prowse, Gallagher, Abraham.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Caprari. CT Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Scalvini, Florenzi, Gatti, Mancini, Esposito, Pobega, L Pellegrini, Cancellieri, Gnonto, Raspadori.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Vedere Inghilterra-Italia streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Inghilterra-Italia a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi sabato 11 Giugno 2022. Inghilterra-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 del digitale terrestre. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc.