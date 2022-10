Juve-Empoli Streaming TV, dove vederla, a che ora: Dazn o Sky Live?

STREAMING CALCIO – Stasera Juventus ed Empoli si affrontano per l’11a giornata di Serie A, ecco tutti i dettagli per seguirla in tv e online. La Juventus arriva all’appuntamento di stasera dopo il ritorno alla vittoria nel derby con il Torino, così come l’Empoli che nell’ultima giornata ha superato il Monza.

Juve-Empoli in Diretta

Partita: Juventus-Empoli

Oraro partita: Ore 20:45

Canale Tv: Zona Dazn (214 di Sky)

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Juve-Empoli live streaming: orari e canali tv

