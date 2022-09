Come guardare Juventus-Benfica Streaming Online in italiano Gratis Video Rojdairecta TV

Juventus-Benfica Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Benfica, partita valida per la 2a giornata del Gruppo H della Fase a Gironi di Champions League e che include anche Maccabi Haifa e Paris Saint-Germain, andrà in scena in diretta streaming alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 14 settembre 2022 allo stadio “Allianz Stadium” di Torino.

Nei sei precedenti tra le due formazioni, i bianconeri hanno vinto solo una volta: 3-0 nei quarti di finale di Coppa Uefa nel 1992/93. Completano poi il quadro un pareggio e ben quattro sconfitte, con la Vecchia Signora che ha perso entrambi i precedenti incontri con il Benfica in Coppa dei Campioni/Uefa Champions League nelle semifinali del 1967/68. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Benfica streaming e in diretta tv.

Nella prima giornata di UEFA Champions League, la Juventus ha esordito perdendo 2-1 contro il PSG guidata da Messi, Neymar e Mbappé con lo sconto di Weston McKennie. Gli “Encarnados”, invece, esordiscono vincendo 2-0 contro il Maccabi Haifa con le reti di Silva e Grimaldo.

Dove guardare Juventus-Benfica Diretta senza Rojadirecta TV e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Juventus-Benfica in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Juventus-Benfica streaming gratis: le formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, De Sciglio, Fagioli, Soulé, Di Maria, Kean.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt. A disposizione in panchina: Leite, Brooks, Ristic, Bah, Aursnes, Draxler, Bernardo, Ciquinho, Gonçalves, Musa, H. Araujo, Pinho.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania). Guardalinee: Lupp-Achmüller. 4° Uomo: Jablonski. VAR: Dankert. Assistente VAR: Van Boekel (Olanda).

La lunga lista di infortunati della Juventus:

Ake M. (Frattura della gamba)

Chiesa F. (Infortunio al ginocchio)

Kaio Jorge (Infortunio al ginocchio)

Locatelli M. (Infortunio alla coscia)

Peeters D. (Infortunio muscolare)

Pogba P. (Infortunio al ginocchio)

Rabiot A. (Infortunio al polpaccio)

Dove vedere Juventus-Benfica Streaming Gratis senza RojadirectaTV italiano

Juventus-Benfica streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. Chi non è abbonato e sottoscrive subito un abbonamento ad Amazon Prime, gode del mese di prova e quindi può guardare Juventus-Benfica Gratis.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita Juventus-Benfica Rojadirecta TV non si può vedere perchè considerata illegale in Italia.

Alternative Juventus-Benfica streaming e tv? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però non sono legali né in Italia e nemmeno nel resto del mondo. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Streaming Juventus-Benfica Canale TV, ultime notizie sulla partita

La prestazione calcistica della ‘Vecchia Signora’ (il match in diretta streaming con Amazon Prime Video) non è stata messa in evidenza in questo inizio di stagione, né a livello locale né internazionale. Proprio quelli guidati da Massimiliano Allegri provengono da due pareggi consecutivi in ​​Serie A in Italia: 1-1 contro la Fiorentina e 2-2 contro la Salernitana.

In mezzo a questi duelli, la Juventus ha perso la trasferta contro il PSG (2-1), all’inizio della Champions League. La solidità difensiva è una questione da risolvere in squadra, visto che Leonardo Bonucci, Bremer e Danilo non hanno brillato troppo bene nella linea dei tre.

Il supporto di Juan Guillermo Cuadrado e Filip Kostić, che lavorano sulle fasce, sarà fondamentale. Inoltre, Leandro Paredes dovrebbe diventare l’anello di congiunzione ideale per l’attacco, che sarà guidato da Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, rispettivamente con quattro e due gol. Convocato Angel di Maria che rientra così dai problemi fisica che lo hanno tenuto lontano dal campo.

Diretta Juve-Benfica ore 21 italiane: dove vederla in tv, in streaming e come arrivano i portoghesi

Amazon Prime Video mostrerà in diretta streaming le azioni di Juventus-Benfica. La squadra portoghese sta vivendo un periodo sportivo impressionante, avendo vinto ciascuna delle 11 partite ufficiali giocate in questa stagione. L’allenatore Roger Schmidt ha saputo sfruttare al meglio le qualità dei suoi giocatori, sia in difesa che in attacco.

Finora, gli ‘Incarnate’ hanno segnato 28 gol e ne hanno subiti solo cinque, il che riflette una magnifica coesione collettiva. Joao Mario, con quattro gol; Rafa Silva, con quattro, e Goncalo Ramos, con due, sono i principali cannonieri della squadra. Nelle retrovie si fondono l’esperienza di Nicolás Otamendi e la giovinezza di Antonio Silva.