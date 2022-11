Come guardare Juventus-PSG Streaming Rojadirecta Live Online in italiano Gratis Video TV

Juventus-PSG Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Matematicamente fuori dagli ottavi con un turno d’anticipo, la Juventus cercherà di salvare l’onore nella sfida conclusiva contro il Psg, sesta giornata del girone H di Champions League 2022/2023. Calcio d’inizio mercoledì 2 novembre alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino, arbitra il match lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Questa la classifica prima dell’inizio delle partite: PSG 11 punti, Benfica 11 punti, Juventus 3 punti, Maccabi Haifa 3 punti. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-PSG streaming e in diretta tv.

Potete vedere Juventus-PSG in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Su Sky, Juventus-PSG sarà raccontata da Andrea Marinozzi, con Giancarlo Marocchi al commento tecnico. Telecronista e seconda voce per Infinity+ saranno invece Massimo Callegari e Roberto Cravero.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Barrenechea, Soulé, Kean. Indisponibili: Aké, Bremer, Chiesa, De Sciglio, Di Maria, Iling-Junior, McKennie, Paredes, Pogba, Vlahovic. Squalificati: Danilo. Diffidati: Miretti.

Paris SG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha; Soler; Lionel Messi, Mbappé. Allenatore Christophe Galtier. A disposizione in panchina: Sergio Rico, Letellier, Bernat, Mukiele, Bitshiabu, Renato Sanches, Danilo Pereira, Zaire-Emery, Sarabia, Ekitike. Indisponibili: Kimpembe, Navas. Squalificati: Neymar. Diffidati: Sergio Ramos.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Assistenti arbitrali: Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso (Spagna). Quarto uomo: José Luis Munuera (Spagna). VAR: Juan Martínez Munuera (Spagna). Assistente VAR: Pol van Boekel (Olanda).

Juventus-PSG streaming online gratis per gli abbonati con Sky Go e Mediaset Infinity +, a pagamento per tutti con NOW. La partita Juventus-PSG Rojadirecta TV non si può vedere perchè considerata illegale in Italia.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.