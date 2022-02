Come vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis in Italiano Video di Coppa Italia

Come vedere Juventus-Sassuolo Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. La Juventus ospita il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia con l’obiettivo di raggiungere le semifinali e continuare a lottare per il titolo. Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi giovedì 10 febbraio 2022.

Juventus e Sassuolo si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia in una partita in cui cercheranno di essere tra le prime quattro della competizione di coppa dopo aver superato rispettivamente Sampdoria e Cagliari negli ottavi di finale.

La Vecchia Signora ha prevalso in maniera convincente nel precedente turno 4-1 contro la Sampdoria, con le reti di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata ad assicurarsi il posto in questi quarti. Il Sassuolo, nel frattempo, ha battuto di poco il Cagliari con un gol di Abdou Harroui e ha sofferto fino alla fine per sigillarsi tra i primi otto in Coppa.

La qualificata tra Juventus-Sassuolo affronterà in semifinale la vincente del match tra Atalanta e Fiorentina, mentre dall’altra parte ci saranno Inter-Roma e Milan-Lazio che si divideranno gli altri due posti per la Coppa semifinali. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Sassuolo streaming diretta tv.

Juventus-Sassuolo probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Luca Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro, Arthur, Zakaria, Soulé, Aké, Kaio Jorge, Dybala. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini. Squalificati: Kean. Diffidati: Alex Sandro.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, G Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Magnanelli; D Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Consigli, Ceide, Chiriches, Toljan, Tressoldi, M Lopez, Frattesi, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang, Rogerio, Djuricic. Squalificati: nessuno. Diffidati: G Ferrari.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Paganessi e Rocca. IV uomo: Miele. Var: Nasca. Assistente Var: Lo Cicero.

Juventus-Sassuolo Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Juventus-Sassuolo in tv e in chiaro su Canale 5. Telecronista Mediaset per Juventus-Sassuolo sarà Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Dove vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Juventus-Sassuolo si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset punto it.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Sassuolo streaming.

Collegandoti sui rispettivi account Twitter delle due squadre, avrai la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Juventus-Sassuolo, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose prodotte dalle due formazioni.