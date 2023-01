Dove vedere Juventus-Udinese Streaming Gratis TV Online Video

Juventus-Udinese streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 7 gennaio 2023. Partita valida per la 17a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Il gol di Arkadiusz Milik nei minuti di recupero mercoledì scorso è stato abbastanza per far ottenere alla Juventus una combattuta vittoria per 1-0 contro la Cremonese a rischio retrocessione, mantenendo la ‘Vecchia Signora’ terza in classifica, a soli due punti dal Milan al secondo posto. Quella vittoria è stata la settima vittoria consecutiva della Juventus in campionato, ed ora cercherà di ottenere l’ottava vittoria di fila per la prima volta da dicembre 2018, mentre accelerano i preparativi per un potenziale scontro di alta classifica nella prossima giornata contro il Napoli capolista.

In questo momento però la Juventus dovrebbe guardare all’Udinese, sebbene l’allenatore Massimiliano Allegri abbia insistito sul fatto che ci fossero ancora dei “margini di miglioramento” dopo la vittoria serrata in trasferta contro la Cremonese, ma con i giocatori chiave che stanno via via tornando dagli infortuni sembra esserci spazio per un cauto ottimismo. Anche senza diversi grandi successi, la Juventus vanta la difesa migliore del campionato con appena sette gol subiti (con le seconde migliori difese, Lazio e Napoli, che ne hanno subiti 13 a testa), il che fa perfettamente il paio con l’attacco che ha segnato 2 o più gol in tutte e sei le ultime partite casalinghe di campionato, il che potrebbe rendere quello dell’Udinese un compito assai arduo in questa sfida.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Udinese streaming gratis online.

Juventus-Udinese Formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Max Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Peeters, Ake, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success. Allenatore Sottil. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Deulofeu, Masina.

Arbitro: Marchetti.

Juventus-Udinese in TV al posto di Rojadirecta



Juventus-Udinese in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Juventus-Udinese streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Juventus-Udinese streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Juventus-Udinese streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Juventus-Udinese Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport oppure a quello del Corriere dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Udinese mentre su internet.