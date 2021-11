Dove vedere JUVENTUS-ZENIT Streaming TV Gratis Video: Dybala vs Azmoun

Juventus-Zenit Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Zenit, partita valida per la 4a giornata del Gruppo H di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 02/11/2021 allo Stadium di Torino.

Dopo aver rimediato a Verona la seconda sconfitta consecutiva, la quarta in undici giornate di campionato, la Vecchia Signora si rituffa in Champions League, dove viaggia a punteggio pieno e non ha subito reti. Per raggiungere gli ottavi basta un solo punto. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Zenit streaming e in diretta tv.

Juventus-Zenit streaming gratis: le formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Cuadrado, Arthur, Chiesa, Rabiot, Kulusevski.

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Chistiakov, Lovren, Rakitskyy; Sutormin, Barrios, Wendel, Karavaev; Mostovoy, Claudio Luiz; Azmoun. Allenatore Semak.

A disposizione in panchina: Byazrov, Kerzhakov, Khotulev, Krugovoy, Kuzyaev, Erokin, Kuznetsov, Dzyuba, Kravstov, Malcom.

Arbitro: Hernandez (Spagna).

Dove guardare Juventus-Zenit TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Juventus-Zenit in diretta tv in chiaro su Canale 5 (streaming gratis sul sito di Sportmediaset) con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Sarà visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Telecronista Sky di Juve-Zenit sarà Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Con i ritorni di De Ligt, Locatelli e Chiesa, Allegri spera di invertire subito la rotta. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset Allegri è indeciso sul classico 4-4-2 delle ultime uscite oppure optare per un 4-3-3 più offensivo ma che garantirebbe una mediana più compatta con McKennie e l’ex Sassuolo al fianco di Bentancur. In attacco si attende che Dybala trascini Morata, che giocherà perché, come ha detto l’allenatore bianconero, un gol potrebbe sbloccarlo mentalmente (a conferma del lavoro psicologico che sta operando sul gruppo).

Dove vedere Juventus-Zenit Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Juventus-Zenit streaming online gratis per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Disponibile a pagamento per tutti su NOW. Rojadirecta e Tarjeta Roja Online Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.