Laurea in Scienze Motorie: arriva l'indirizzo Calcio per tutti gli appassionati.

Buone notizie per tutti: finalmente anche online sarà disponibile il corso di laurea in Scienze Motorie con il curriculum calcio. Questo percorso di studi triennale della San Raffaele è orientato a fornire una preparazione specifica per il settore dal punto di vista tecnico, biomedico, psicopedagogico, giuridico, economico e organizzativo-gestionale.

L’obiettivo è di formare dei professionisti con competenze integrate relative alla comprensione, progettazione, conduzione e gestione di attività motorie, gestionali, tecniche e sociologiche legate alla disciplina sportiva del calcio, a tutti i livelli.

Scienze Motorie Online: vantaggi e svantaggi

La possibilità di studiare interamente online attraverso la modalità e-learning che ti permette di dedicare alla formazione le ore della giornata che preferisci può essere uno dei principali vantaggi da non sottovalutare. Il materiale didattico inoltre è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il titolo di studi è riconosciuto dal MIUR e ha lo stesso valore legale di una qualsiasi università tradizionale.

In generale, portando a termine uno dei corsi di laurea online in Scienze Motorie, potrai trovare lavoro in società sportive, con mansioni relative agli aspetti organizzativo-gestionali o tecniche, legate alla preparazione psico-fisica dell’atleta ma anche manageriale, sempre legata all’atleta come figura professionale e non solo strettamente sportiva già durante

l’università.

Il corso proposto dall’Università Telematica San Raffaele tra l’altro è il primo corso di laurea online sul calcio in Italia presentato insieme all’Associazione Italiana Calciatori con il patrocinio di Coni, FIGC, Serie A, LNPB, Lega Pro, LNO, AIAC e Associazione Italiana Arbitri.

Il più grande vantaggio di questo corso è che ti inserisce velocemente nel mondo del lavoro grazie alle numerose collaborazioni messe in piedi dall’università telematica. Durante i tuoi studi potrai decidere di partecipare ad uno stage che ti permetterà di entrare subito in contatto con le aziende.

Perché sceglierlo?

Uno dei principali aspetti di questo singolare percorso di studi è quello di sostenere ed innalzare il livello professionale del “Settore Calcio in Italia”, comparto con un grande potenziale lavorativo, che rappresenta il 5% del PIL italiano. La scelta di un’università telematica poi è mirata: questo tipo di titolo ti permette di studiare e lavorare contemporaneamente, oltre al fatto che puoi iscriverti in qualsiasi momento dell’anno senza costi aggiuntivi.