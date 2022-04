Dove Vedere LAZIO MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA Online Video: Immobile VS Giroud

Lazio-Milan Streming senza Rojadirecta: match che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come, dove e quando.

La valutazione onesta dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri sul pareggio per 1-1 “complicato” in casa contro il Torino avrà dato al suo prossimo avversario, il Milan, un suggerimento su come affrontare questo scontro cruciale tra due squadre nelle prime sei posizioni, poiché ha ammesso che i suoi giocatori non sono adatti ad affrontare avversari “fisici ed aggressivi”. Sebbene tali vulnerabilità abbiano reso improbabile che la Lazio riesca a partecipare alla Champions League nella prossima stagione, come riportato da FlashScore, concludere la stagione tra le prime sei posizioni per il terzo anno consecutivo è ancora alla portata dei ‘Biancocelesti’.

Le sconfitte recenti contro Napoli (1-2) e Roma (0-3) evidenziano che la Lazio è ancora lontana dalle squadre d’élite in questa competizione, avendo già subìto sei gol nell’arco di due sconfitte ufficiali stagionali contro il Milan (0-2 e 0-4). In effetti, il record terribile della Lazio che vede 2 vittorie, 2 pareggi, 9 sconfitte quando gioca da sfavorita nella stagione 2021/22 in tutte le competizioni dimostra l’incapacità persistente degli uomini di Maurizio Sarri di riuscire a battere le avversarie migliori.

Il Milan, che prima di questo turno è la capolista in Serie A, ha subìto un duro colpo psicologico perdendo 0-3 a metà settimana la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, eterna rivale anche lei in corsa per il titolo, ed ha bisogno di riprendersi immediatamente prima delle cinque ‘finali di coppa’ rimanenti in SA contro i club della metà superiore (prima di questo turno). L’allenatore Stefano Pioli ha chiesto ai suoi giocatori di “reagire con convinzione” puntando a vincere il loro primo ‘Scudetto’ in un decennio.

Il Milan recentemente non è però riuscito a battere il Torino (0-0) nella sua ultima trasferta, ma ha tutte le ragioni per essere fiducioso di guadagnare almeno un punto fondamentale da questa partita dopo averlo fatto in tutte e nove le sue ultime trasferte in SA (6 vittorie, 3 pareggi). Questa potrebbe anche sembrare una partita ‘casalinga’, dato che i tifosi dei ‘Rossoneri’ hanno preso migliaia di biglietti, e gli ultras della Lazio sembra abbiano pianificato una protesta relativa ai prezzi per vedere questo scontro allo Stadio Olimpico.

Ciro Immobile ha segnato in quattro delle ultime sei partite della Lazio in SA, inclusi tre gol che sono stati i primi della sua squadra, mentre Rafael Leão ha segnato il gol di apertura nelle due vittorie stagionali del Milan contro la Lazio.

Lazio-Milan probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Statistica in evidenza: solo tre degli ultimi 12 scontri diretti hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, così come solo il 20% di tutte le partite tra Maurizio Sarri e Stefano Pioli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; F Anderson, Ciro Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Adamonis, Hysaj, Patric, Akpa Akpro, Kamenovic, J Cabral, Romero, Pedro. Indisponibili: Reina, Marusic, S Radu, S Milinkovic, Cataldi, Raul Moro. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, B Diaz, Castillejo, Messias, Maldini, Lazetic, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Rebic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Meli-Peretti. Quarto Uomo: Piccinini. VAR: Orsato. Assistente VAR: Zufferli.

La Lazio vanta il migliore attacco del campionato nell’ultima mezz’ora di gioco (25 gol segnati dal 61’ in avanti), parziale in cui il Milan ha subito quattro degli ultimi sei gol in Serie A (tra cui l’ultimo in trasferta, quello di Djuric a febbraio in Salernitana-Milan).

Si sfidano in questa partita due delle quattro squadre che hanno ottenuto più clean sheet nel girone di ritorno di questo campionato: nove il Milan, sei la Lazio (come Roma e Genoa).

