Dove vedere Lecce-Fiorentina Streaming e Diretta TV

Streaming Calcio in Tv: Lecce-Fiorentina Gratis senza Rojadirecta. Dopo la bella e importante vittoria in Conference League contro gli Hearts al Franchi, la Fiorentina si rituffa in campionato per risollevare la propria classifica. La squadra di Italiano, che cerca di risolvere il problema del gol, è attesa alla insidiosa trasferta del Via del Mare a Lecce. Dopo la buona prestazione dell’Olimpico contro la Roma (ma con sconfitta), la squadra di Baroni guarda con fiducia a questa gara.

Dove vedere Lecce-Fiorentina Streamig Gratis senza Rojadirecta

Potete vedere la partita di calcio Lecce-Fiorentina in diretta streaming tv in esclusiva su DAZN e SKY con inizio fissato alle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 17 ottobre 2022, subito dopo Sampdoria-Roma Streaming delle ore 18:30. Gli abbonati potranno vederla in streaming gratis con cellulare tablet e pc grazie all’applicativo della piattaforma oppure con dispositivi come Google Chromecast, TIMVSION BOX e Amazon Fire Stick Tv, oppure a console di gioco come Playstation e Xbox. A Pagamento per tutti con NOW.

L’evento in diretta streaming gratis audio live Lecce-Fiorentina Rojadirecta TV viene confermato dal famoso portale di links calcio raggiungibile da ogni parte del mondo con una connessione internet in VPN, però ricordiamo che non è considerato legale in Italia.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Bistrovic, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gonzalez, Gendrey, Listowski, Oudin, Pezzella, Rodriguez. Squalificati: Hjulmand. Indisponibili: Askildsen.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Cerofolini, Martinez Quarta, Krastev, Terzic, Venuti, Bianco, Duncan, Zurkowski, Saponara, Cabral, Ikoné. Squalificati: Amrabat. Indisponibili: Castrovilli, Sottil.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti: Vivenzi-Rangetti. IV Uomo: Doveri. VAR: Guida. Assistente VAR: Tegoni.