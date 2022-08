Dove vedere LECCE INTER Streaming Video Diretta Gratis ROJADIRECTA TV Online

Lecce-Inter streaming gratis con i links online senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:30 di oggi sabato 13 agosto 2022. Lecce-Inter è il terzo anticipo odierno della 1a giornata di Serie A stagione 2022/23. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro l’Inter al Via del Mare (1V, 2N). Contro nessuna squadra i nerazzurri hanno una striscia aperta senza successi esterni più lunga nel massimo campionato. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire dove vedere Lecce-Inter streaming gratis online.

Lecce-Inter in diretta tv è disponibile su DAZN e sui seguenti canali digitali Sky: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Si gioca dopo Milan-Udinese streaming tv delle 18:30.

Lecce-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Lecce-Inter probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore Marco Baroni. A disposizione in panchina: Bleve, Cetin, Colombo, Di Mariano, Gonzalez, Listowski, Brancolini, Banda, Frabotta, Ciucci, Voelkerling, Berisha, Lemmens, Rodriguez. Indisponibili: Askildsen, Bjorkengren, Dermaku, Tuia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Dimarco, Fontanarosa, Bellanova, Darmian, Asllani, Gagliardini, Zanotti, Mkhitaryan, Dzeko, Correa. Indisponibili: D’Ambrosio, Dalbert.

Arbitro: Prontera di Bologna. Guardalinee: Mondin e L Rossi. Quarto uomo: Marcenaro. VAR: Banti. Assistente VAR: Paganessi.

