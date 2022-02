Come vedere Milan-Lazio Streaming Gratis Rojadirecta in italiano PirloTV Video di Coppa Italia

Come vedere Milan-Lazio Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. Milan e Lazio si sfidano in gara secca a San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia. Maurizio Sarri: “Noi abbiamo voglia, fame, sarà una partita difficilissima contro una squadra forte che sta lottando per lo scudetto. Dovremo giocarcela a tutti i costi”. Si gioca alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 9 febbraio 2022.

La vincente di Milan-Lazio sfiderà in semifinale l’Inter che ieri sera ha eliminato la Roma (risultato 2-0). Come ci ricorda la Gazzetta dello Sport, il Milan ha vinto solo uno degli ultimi nove confronti con la Lazio in Coppa Italia (3N, 5P) e ha mancato l’appuntamento con il gol in tutte le ultime cinque sfide: è già la striscia più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria per i rossoneri nella competizione. Andiamo a scoprire dover vedere Milan-Lazio streaming diretta tv.

Milan-Lazio probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Milan (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Tomori, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Rebic, Castillejo, Lazetic.

Lazio (4-3-3) – Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Kamenovic, Radu, Leiva, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tolfo e Vono. Quarto uomo: Cosso. Var: Massa. Assistente Var: Bindoni.

Milan-Lazio Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Milan-Lazio in tv e in chiaro su Canale 5. Telecronista Mediaset per Milan-Lazio sarà Massimo Callegari, commento tecnico di Massimo Paganin. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Dove vedere Milan-Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Milan-Lazio si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Milan-Lazio streaming.

Collegandoti sui rispettivi account Twitter delle due squadre, avrai la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Milan-Lazio, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose prodotte dalle due formazioni.