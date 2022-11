Come guardare Milan-Salisburgo Streaming Online Roja TV in italiano Gratis Video

Milan-Salisburgo Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Il Milan di Stefano Pioli, fresco di rinnovo fino al 2025, va a caccia del punto che serve per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Stasera alle 21, a San Siro, i rossoneri sfidano il Salisburgo, squadra che contende ai campioni d’Italia il secondo posto nel raggruppamento. In attacco torna Giroud, che sarà supportato da Leao, Krunic e Rebic. Tra i pali ancora Tatarusanu. Fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 2 novembre 2022 allo stadio di San Siro. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Milan-Salisburgo streaming e in diretta tv.

Milan-Salisburgo streaming gratis: le formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Dest, Gabbia, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Diaz, Messias, De Ketelaere, Origi.

Salisburgo (4-1-3-2): Kohn; Dedic, Pavlovic, Wober, Ulmer; Gourna-Douath; Seiwald, Sucic, Kjaergaard; Okafor, Adamu. Allenatore Matthias Jaissle. A disposizione in panchina: Manti, Walke, Van der Brempt, Pjatkowski, Solet, Bernardo, Baidoo, Kameri, Simic, Diarra, Koita, Sesko.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee i connazionali Cebrian Devis-del Palomar. 4° Uomo: de Burgos. VAR: Hernandez (VAR), e il tedesco Dankert come Assistente VAR.

Dove guardare Milan-Salisburgo Diretta TV e Online Gratis



Potete vedere Milan-Salisburgo in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Dove vedere Milan-Salisburgo Streaming Gratis

Milan-Salisburgo streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. Chi non è abbonato e sottoscrive subito un abbonamento ad Amazon Prime, gode del mese di prova e quindi può guardare Milan-Salisburgo Gratis.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

