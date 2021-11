NBA 2021-22, chi sono i candidati MVP?

Ogni anno, il campionato statunitense della pallacanestro, regala numerosissime emozioni relative soprattutto alle prestazioni dei singoli giocatori, che competono per ottenere premi stagionali particolarmente importanti; di sicuro, il premio che maggiormente risulta essere ambito da tantissimi cestisti è quello dell’MVP, che premia il miglior giocatore della stagione e, allo stesso tempo, il cestista che ha meglio determinato le sorti della squadra in cui gioca. Ovviamente, ogni anno, è difficile decidere quale possa essere l’MVP della stagione, per quanto diversi siti che permettono di giocare alla roulette gratis mostrano tendenze di alcuni giocatori, relativamente a statistiche, squadra in cui militano e tanto altro ancora. Ecco quali sono i candidati favoriti alla vittoria finale del premio MVP.

Luka Doncic

Il cestista maggiormente favorito per la vittoria finale del premio MVP è Luka Doncic; il giovane talento sloveno ha già dimostrato, nelle passate stagioni, di essere particolarmente avanti rispetto al sistema cestistico delle NBA, non soltanto grazie a uno smisurato talento che gli è stato sempre riconosciuto anche nei suoi anni europei, ma grazie soprattutto alla consapevolezza nei propri mezzi che ha maturato nelle stagioni in cui ha giocato nei Dallas Mavericks.

Per quanto il team che ruota intorno alla figura del cestista sloveno non sia tra i migliori in NBA, Doncic è in grado di trascinare sicuramente la squadra ai play-off, e di accumulare prestazioni più che semplicemente positive attraverso una dote innata che gli permette di fare giocate e pensare punti al di fuori della norma; per questo motivo, tutti pensano che il 2021 possa essere l’anno di grazia per Doncic, purché il team in cui milita sia in grado di sopportarlo a dovere.

Nikola Jokic

Dopo la vittoria del premio MVP 2020/2021, Nikola Jokic non potrebbe che essere considerato tra i favoriti per la vittoria finale del premio di giocatore dell’anno. Ovviamente, dal momento che il premio già gli è stato assegnato e che l’NBA difficilmente assegna il premio MVP per due anni consecutivi allo stesso cestista, Jokic risulta essere più indietro nelle gerarchie rispetto a Doncic, ma allo stesso tempo non può che essere considerato tra i favoriti per la vittoria del premio finale.

La vittoria del premio nella stagione 2020/2021, per Jokic, è avvenuta a seguito di una regular season incredibile, determinata da una quasi tripla doppia di media e da statistiche impressionanti, che hanno permesso ai Denver Nuggets di raggiungere i play-off con ampio margine rispetto alle altre corazzate della Conference. Per questo motivo, considerando che il talento del giocatore serbo certamente non può sparire in un solo anno, la considerazione sul cestista è ancora particolarmente elevata.

Kevin Durant

Ultimo tra i favoriti per la vittoria finale del premio MVP, per quanto esistano diversi cestisti come LeBron James, Stephen Curry e Giannis Antetokoumpo che competono sicuramente per essere i migliori giocatori dell’anno, è sicuramente Kevin Durant. Il cestista dei Brooklyn Nets, a seguito del suo ritorno e di un lungo infortunio che l’ha portato a uno stop nel suo nuovo team, ha dimostrato di aver acquisito perfettamente le redini della squadra newyorkese, nei play-off del 2021 che l’hanno visto, per un solo punto, quasi vincente contro la corazzata dei Milwaukee Bucks.

Durant è una cestista eccezionale, capace di generare i canestri in qualsiasi modo e, soprattutto, di mettere a punto un connubio perfetto tra stazza fisica, velocità di gioco e di pensiero. Per questo motivo, in virtù del fatto che i Brooklyn Nets siano una delle squadre che compete per la vittoria del titolo finale, Kevin Durant non può che essere considerato tra i favoriti per l’ottenimento del premio MVP. Per quanto la concorrenza nei Brooklyn Nets veda la presenza di James Harden, anch’egli giocatore eccezionale, Kevin Durant è sicuramente più importante sia nelle gerarchie del team, sia nella considerazione generale che l’NBA ha di lui.