Numero che appare nel film Don’t Look Up è una linea telefonica sessuale

Gli utenti di Twitter hanno scoperto che un numero di telefono che appare nell’ambito di un taglio pubblicitario per la commedia di fantascienza di Netflix “Don’t Look Up” porta a una linea telefonica sessuale.

Questa è una scena in cui il dottor Randall Mindy, interpretato da Leonardo DiCaprio, recita in un annuncio di servizio pubblico e offre il numero di telefono 1-800-532-4500 in modo che le persone possano sentirsi calme quando una cometa si avvicina al distruttore del pianeta.

“Lode a Don’t Look Up per avere la hotline di BASH (società tecnologica nel film) per la sua linea diretta per la prevenzione dello stress da asteroidi che è collegata a un numero di telefono Hot Singles nella tua zona”, ha scritto un netizen.

“Ho visto Don’t Look Up stasera su Netflix. L’ho adorato. A un certo punto, un numero di telefono è apparso sullo schermo, ho deciso di chiamare ed era una linea di chat sessuale 1-800-532- 4500. Che sì che è divertente!”, confermava un altro. “Vedendo Don’t Look Up ho chiamato il numero 1-800-532-4500 che è stato mostrato nel film pensando che sarebbe stato un collegamento… è una fottuta hotline per il sesso“, ha twittato un utente.

Nel frattempo, un altro utente di Internet ha riferito che, quando ha composto il numero in questione, ha ottenuto “un gruppo di raccolta medica”. In un thread successivo ha spiegato che ha provato a chiamare un paio di volte, ma è stato bloccato. “Quando ho chiamato per la prima volta il 25, è stato lui a rispondere e ha confermato tramite Google. Se chiami di notte, è sicuramente una linea sessuale”, ha detto.

“In questo momento, milioni di voi hanno gli stessi dubbi e domande sulla cometa in avvicinamento. Ecco perché BASH Cellular, in collaborazione con il governo degli Stati Uniti, sta creando una nuova linea verde per rispondere a tutte le vostre domande”, afferma DiCaprio’s personaggio nel film.

Tuttavia, la rivista americana People precisa che nella vita reale una voce femminile risponde alla chiamata da detta linea telefonica. “Benvenuti nella linea più calda degli Stati Uniti ragazzi, le donne sexy stanno aspettando di parlare con voi. Premete uno ora. Donne, per chattare gratuitamente con ragazzi interessanti ed eccitanti, premete due per connettervi gratuitamente ora”.

Netflix da parte sua non si è ancora pronunciata sul fatto che si tratti di una coincidenza o che l’introduzione del numero sia stata voluta.