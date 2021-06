Dove Vedere Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo in streaming e tv

Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Si giocano oggi domenica 27 giugno 2021 altre due partite valide per gli ottavi di finale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio. Chi vince tra Olanda-Repubblica Ceca (si gioca alle ore 18 italiane) sfiderà ai quarti di finale la Danimarca. La vincente di Belgio-Portogallo invece (si gioca alle ore 21 italiane ) affronterà l’Italia.

Le probabili formazioni di Olanda-Repubblica Ceca



Gli Oranje, ancora imbattuti, sfidano negli ottavi di Euro 2020 la nazionale di Silhavy, qualificatasi come terza nel Gruppo D. La vincente affronterà la Danimarca. Le probabili formazioni:

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfires, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Weghorst, Depay. Ct: F De Boer. A disposizione: Krul, Bizot, Veltman, Aké, Wijndal, Berghuis, Klaassen, Gravenberch, Malen, Koopmeiners, Timber, Gakpo.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Jankto; Schick. Ct: Silhavy. A disposizione: Mandous, Koubek, Brabec, Darida, Krmencik, Sevcik, Hlozek, Vydra, Kral, Mateju Pekhart, Sadilek.

ARBITRO: Karasev (Russia). GUARDALINEE: Demeshko e Gravilin. IV UOMO: Frappart (Francia). VAR: Attwell (Inghilterra). AVAR: Kavanagh (Inghilterra), Betts (Inghilterra), Gil (Polonia).

Vedere Olanda-Repubblica Ceca streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Olanda-Repubblica Ceca a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi domenica 27 giugno 2021. Sarà trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook, con SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Le probabili formazioni di Belgio-Portogallo



Supersfida a Siviglia, dove Lukaku e Cristiano Ronaldo si affrontano negli ottavi di finale di Euro 2020. La vincente sfiderà l’Italia.

Le probabili formazioni:

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Carrasco, Lukaku, E. Hazard. Ct: Martinez. A disposizione: Mignolet, Sels, Boyata, Denayer, Tielemans, Dendoncker, Vanaken, Mertens, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku.

PORTOGALLO (4-1-4-1): Rui Patricio; Dalot, Pepe, Ruben Dias, R. Guerreiro; Danilo; B. Silva, Moutinho, B. Fernandes, Diogo Jota; CR7 Cristiano Ronaldo. Ct: Santos. A disposizione: Lopes, Rui Silva, Fonte, Nelson Semedo, William Carvalho, João Palinha, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Sergio Oliveira, André Silva, João Felix.

ARBITRO: Brych (Germania). GUARDALINEE: Borsch, Lupp. IV UOMO: Kabakov (Bulgaria). VAR: Fritz. AVAR: Dingert, Gittelman, Ankert.

Vedere Belgio-Portogallo streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Belgio-Portogallo a partire dalle ore 21:00 italiane di oggi domenica 27 giugno 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online gratis per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play (link www.raiplay.it) e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare “Belgio-Portogallo Rojadirecta”.

Belgio-Portogallo è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con Now. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.