Real Madrid-Inter in Diretta Streaming su Rojadirecta Sky Sport e Infinity Plus

Real Madrid-Inter, partita valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo D di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 7 dicembre 2021 allo stadio Bernabeu. Andiamo a scoprire dover vedere Real Madrid-Inter streaming e in diretta tv.

L’Inter, già qualificata agli ottavi, cerca l’impresa al Bernabeu per passare come prima classificata e avere quindi un sorteggio “più comodo”.Nel match d’andata, disputato il 15 settembre scorso a San Siro, i Blancos si imposero 1-0 grazie a una rete firmata da Rodrygo all’89’. L’ultimo confronto diretto al Bernabeu è andato in scena il 3 novembre 2020, sempre nella fase a gironi di Champions League: il Real Madrid vinse 3-2.

Real Madrid-Inter streaming gratis: le formazioni

Real Madrid (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Jr. Allenatore Carlo Ancelotti.

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Dove guardare Real Madrid-Inter Diretta TV Online



Potete vedere Real Madrid-Inter in diretta tv sui canali digitali sdi Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). La sfida potrà essere seguita anche attraverso l'app di Infinity + disponibile per smart tv, con il servizio (incluso nell'offerta Tim Vision) attivabile al costo di 7,99 € al mese. Il match del Santiago Bernabeu verrà raccontato, su Mediaset Infinity, da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Sky non ha ancora annunciato le voci che racconteranno la sfida di Madrid.

Dove vedere Real Madrid-Inter Streaming

Real Madrid-Inter streaming online gratis per gli abbonati attraverso il servizio streaming di Sky Go, fruibile tramite l'app disponibile per pc, smartphone e tablet. Sarà possibile guardare la partita su dispositivi anche grazie all'applicazione di Infinity +, raggiungibile anche da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale dal proprio browser. L'alternativa è NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti proposti.