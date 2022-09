Come vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis Rojadirecta TV Online Diretta Video

Fiorentina-Juventus streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 15:00 italiane di oggi sabato 3 settembre 2022. Fiorentina-Juventus è valida come primo anticipo della 5a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Quella tra Fiorentina e Juventus è sempre una gran bella sfida, vista la rivalità tra le due squadre. La squadra di Vincenzo Italiano vuole ripartire dopo la sconfitta in casa dell’Udinese (1-0, mercoledì 31 agosto). «Siamo passati dal non goderci la prestazione fantastica col Napoli ad archiviare delusione e amarezza per la sconfitta a Udine – ha detto l’allenatore dei viola –. Dobbiamo affrontare così queste partite, con equilibrio e senza esaltarsi o deprimersi, analizzando quanto fatto di negativo e positivo per cercare di reagire. La sconfitta non ci voleva, non ce l’ aspettavamo. Speriamo di recuperare qualcuno, chi è disponibile dia battaglia alla Juve». I bianconeri, invece, hanno ritrovato il successo contro lo Spezia (2-0, 31 agosto) e hanno iniziato a ritrovare i meccanismi di un tempo: «La gara contro la Fiorentina è sempre complicata. Pensiamo prima a questa e poi alla Salernitana, per noi è importante fare risultato. Paredes subito? Non ho ancora deciso la formazione. Voto al mercato? Difficile dirlo, la società ha lavorato bene in entrata e in uscita, sono arrivati giocatori che volevamo e sono rimasti i giovani», ha spiegato Massimiliano Allegri.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Juventus streaming gratis online.

Probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore Italiano. A disposizione in panchina: Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Quarta, Bianco, Mandragora, Zurkowski, Kouame, Saponara, Gonzalez, Cabral, Cerofolini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bonaventura, Castrovilli, Duncan.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Rugani, Bonucci, Gatti, Miretti, Fagioli, Soulé, Kean, Cuadrado, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Pogba, Szczesny, Rabiot.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma. Guardalinee: Alassio e Tegoni. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Mondin.

Fiorentina-Juventus in TV



Fiorentina-Juventus in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca con Stefano Borghi e per il commento tecnico Dario Marcolin.

Fiorentina-Juventus streaming gratis diretta online

Fiorentina-Juventus streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Fiorentina-Juventus streaming

Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport.