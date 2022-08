Come guardare Juventus-Spezia Streaming Gratis TV Online Diretta Video: Vlahovic vs N’Zola

Juventus-Spezia streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi mercoledì 31 agosto 2022. Juventus-Spezia è valida per la 4a giornata di Serie A stagione 2022/23. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Juventus-Spezia streaming gratis online.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli; McKennie, Miretti, Kostic; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, McKennie, Fagioli, Zakaria, Soulé, Kostic, Milik, Di Maria. Indisponibili: Bonucci, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Aké. Squalificati: nessuno.

Spezia (3-5-2): Dragowski, Nikolau, Kiwior, Caldara; Reca, Kovalenko, Sala, Agudelo, Gyasi; Verde, N’Zola. Allenatore Gotti.

A disposizione in panchina: Zoet, Zvoko, Sala, Hristov, Holm, Sher, Kovalenko, Beck, Ellertsson, Sanca. Indisponibili: Amian, Ferrer, Verde, Maldini. Squalificati: Ekdal.

Arbitro: Colombo. Guardalinee: Scatragli e Marchi. Quarto Uomo: Valeri. VAR: Nasca. Assistente VAR: Longo S.

Juventus-Spezia in diretta tv con DAZN e in co-esclusiva anche su Sky grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

Juventus-Spezia streaming online è disponibile solo su DAZN e Sky Go, entrambi gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Juventus-Spezia Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Spezia mentre su internet.