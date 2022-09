Come guardare Lazio-Napoli Streaming Gratis Rojadirecta TV Diretta Video Online

Lazio-Napoli streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi sabato 3 settembre 2022. Lazio-Napoli è valida come terzo anticipo odierno della 5a giornata di Serie A stagione 2022/23. Prima della sfida dell’Olimpico infatti si giocano Fiorentina-Juventus streaming alle ore 15:00 e il Derby Milan-Inter streaming alle 18.

Alla Lazio è rimasto l’amaro in bocca, come spiega il Corriere dello Sport, per il pareggio in extremis subito contro la Sampdoria a Marassi (1-1, 31 agosto). Il gol al 92’ di Gabbiadini ha fatto arrabbiare Maurizio Sarri, che all’Olimpico affronta il suo passato, il Napoli, affidandosi a Immobile. Il tecnico dei biancocelesti vuole rivedere la stessa squadra che ha battuto l’Inter venerdì 26 agosto (3-1).

Invece, visto il suo passato alla Roma per Luciano Spalletti è un derby personale – continua a spiegare il Corriere dello Sport. Ma anche lui pensa a riscattarsi dopo il pari con il Lecce (1-1, 31 agosto): «Per noi sarà importante cercare di trovare e sfruttare gli spazi che eventualmente la sua squadra ci lascerà e utilizzarli per fare il nostro gioco. Se loro fanno bene la loro pressione, anche gli spazi che possono lasciare alle spalle per esaltare quella che dovrebbe essere la qualità del Napoli diventano più ristretti», l’analisi di Luciano Spalletti.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Lazio-Napoli streaming gratis online.

Probabili formazioni di Lazio-Napoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Radu, Gila, Casale, Kamenovic, Marcos Antonio, Bertini, Basic, Luis Alberto, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfalla, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone.

Arbitro: Simone Sozza. Guardalinee: Rocca e Vono. 4° Uomo: Serra. VAR: Fabbri. Assistenti VAR: Ranghetti.

Lazio-Napoli in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca con Dario Mastroianni e per il commento tecicno Alessandro Budel. Il match verrà trasmesso anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Lazio-Napoli streaming online è disponibile su Sky Go e DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Lazio-Napoli Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Lazio-Napoli Alternativa a Rojadirecta TV mentre su internet.