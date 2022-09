Dove vedere Milan-Inter Streaming Gratis Rojadirecta TV Online Diretta Video

Milan-Inter streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 18:00 italiane di oggi sabato 3 settembre 2022. Milan-Inter è valida come secondo anticipo della 5a giornata di Serie A stagione 2022/23. Prima del Derby di San Siro infatti si gioca Fiorentina-Juventus streaming alle ore 15:00.

È il momento della rivincita, come afferma il Corriere dello Sport. Da una parte il Milan, campione d’Italia in carica che quello scudetto lo ha strappato proprio dalle maglie dei nerazzurri; dall’altra l’Inter che cerca il riscatto contro i rossoneri e si presenta a San Siro con un punto in più. «L’Inter con l’infortunio di Lukaku schiererà gli stessi giocatori dell’anno scorso. Sarà una gara vibrante per importanza. Il derby è un derby, è un match di tanti duelli. Rafael Leao? Non abbiamo solo lui, ci sono tante situazioni nelle quali possiamo essere pericolosi. Il cambio di proprietà? Ho conosciuto Gerry Cardinale, ha passione.

Elliott ha riportato in alto il Milan – continua il Corriere dello Sport – e la nuova proprietà vorrà continuare questo lavoro. Siamo in buone mani», le parole di Stefano Pioli. Così, invece, Simone Inzaghi: «Il derby perso il 5 febbraio? Ma l’ultimo derby noi lo abbiamo vinto 3-0 e poi abbiamo vinto la Coppa Italia. Questa è l’Inter che volevo, la società ha lavorato molto bene, riuscendo a trattenere giocatori importanti. Sono molto soddisfatto della squadra. Siamo competitivi, lo dimostreremo anche quest’anno. Lukaku? Ha questo infortunio, la nostra speranza è recuperarlo prima della sosta. È per noi una perdita importante».

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Milan-Inter streaming gratis online.

Probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, BAllo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Lazetic, Diaz, Origi.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Correa. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini, Dzeko, Carboni.

Arbitro: Daniele Chiffi. Guardalinee: Meli e Peretti. 4° Uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Milan-Inter in TV al posto di Rojadirecta



Milan-Inter in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q. Telecronaca con Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Massimo Gobbi.

Milan-Inter streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Milan-Inter streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Milan-Inter streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Milan-Inter Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Milan-Inter Alternativa a Rojadirecta TV mentre su internet.