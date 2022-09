Come vedere Milan-Napoli Streaming Gratis TV Online Diretta Video

Milan-Napoli streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi domenica 18 settembre 2022. Milan-Napoli è valida come posticipo delle partite della domenica e valida per la 7a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Spalletti (Napoli): “Simeone e Raspadori hanno caratteristiche diverse, prendendoli entrambi abbiamo voluto prendere ogni tipo di caratteristiche. Non siamo dipendenti da Osimhen e basta, ci sono anche gli altri. Avremmo bisogno di tutti perché il campionato è lungo”.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Milan-Napoli streaming gratis online.

Probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Krunic, Vranckx, Dest, Diaz.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti (squalificato, al suo Domenichini). A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone.

Spalletti (Napoli): “Ndombele è più lento ma più fisico di Lobotka, può giocare anche da mezzala come Zielinski ma con meno inserimento e profondità. Ha tutte le conoscenza di calcio, a volte l’esperienza e le competizioni europee ti danno quel vantaggio importante”.

Milan-Napoli in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

Il Milan ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato contro il Napoli, entrambe con il punteggio di 1-0; solo nel 1979 i rossoneri sono arrivati a tre sconfitte interne consecutive contro i partenopei in Serie A, mai a tre sfide di fila senza reti.

Milan-Napoli streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati.

Il Milan è imbattuto da 22 partite in Serie A, grazie a 15 vittorie e sette pareggi; per i rossoneri è la serie più lunga dalla striscia di 27 gare senza sconfitte raggiunta nel gennaio 2021.

Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport.