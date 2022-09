Come vedere Monza-Juventus Streaming Gratis TV Online Diretta Video

Monza-Juventus streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 15:00 italiane di oggi domenica 18 settembre 2022. Monza-Juventus è valida come partita domenicale della 7a giornata di Serie A stagione 2022/23.

E’ stata una partita da record per il Monza quando ha giocato contro il Lecce l’ultima volta (1-1), ottenendo il suo primo punto in Serie A grazie al primo gol su punizione diretta segnato da Stefano Sensi in Serie A, che è stato anche il primo gol del Monza in assoluto in una trasferta nella massima serie. Tuttavia, nemmeno quello storico punto ha potuto impedire che la spada di Damocle finisse sull’allenatore Giovanni Stroppa, con il proprietario del Monza, l’ex Presidente del Consiglio e del Milan Silvio Berlusconi, che ha insistito sul fatto che avrebbe dovuto risolvere personalmente i problemi tattici del Monza.

Raffaele Palladino ha ora assunto la guida ad interim della squadra, e con la salvezza che sarà ora l’obiettivo principale del Monza nella sua prima stagione in assoluto di Serie A, un altro punto qui contro un gigante italiano ed uno degli ex club di Palladino, la Juventus, sarebbe senza dubbio considerato un successo. L’entità di questo compito non può però essere sottovalutata, ed anche un chiassoso pubblico di casa potrebbe non aiutare il Monza, dato che finora ha perso tutte e tre le sue partite casalinghe di Serie A, subendo gol dopo l’ora di gioco in tutte e tre le sue partite.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Monza-Juventus streaming gratis online.

Probabili formazioni di Monza-Juventus

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer, Caprari. Allenatore Palladino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Alessandro, A Ranocchia.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio; McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Kean. Allenatore Allegri (squalificato). Squalificati: Cuadrado, Milik. Indisponibili: Rabiot, Szczesny, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Akè, Locatelli.

Monza-Juventus in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida dell’Artemio Franchi attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

La Juventus è imbattuta nelle prime sei partite di questo campionato, ma ne ha pareggiate quattro; i bianconeri non hanno mai ottenuto cinque pari nelle prime sette partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, l’ultima volta è stata infatti nel 1972/73.

Monza-Juventus streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Il Monza ha perso le sue prime tre partite casalinghe in Serie A; le uniche due squadre ad aver perso le prime quattro gare interne in assoluto nella competizione sono state il Benevento nel 2017/18 e il Treviso nel 2005/06.

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Monza-Juventus Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Monza-Juventus mentre su internet.

Il Monza ha ottenuto contro il Lecce, nell’ultimo turno di campionato, il suo primo punto in Serie A; delle ultime quattro squadre con al massimo un punto dopo sei partite, solo la Salernitana nel 2021/22 si è salvata (retrocesse: Benevento 2017/18, Frosinone 2018/19 e Crotone 2020/21).

