Dove vedere ROMA-FIORENTINA Streaming Gratis Video: Mourinho vs Italiano

Roma-Fiorentina, partita valida per la 18esima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio "Olimpico" oggi domenica 15 gennaio 2023 2021 alle ore 20:45 italiane. La Roma, che conta su uno splendido e in forma Paulo Dybala, è reduce da un momento poco felice in campionato con 3 pareggi nelle ultime 4 partite e stanzia attualmente fuori dalla zona Europa a quota 31 punti (pari con l'Atalanta) al 7° posto, non sorridono i Viola al 9° posto con 23 punti ma con il successo incoraggiante dell'ultima giornata contro il Sassuolo.

Roma-Fiorentina streaming gratis: le formazioni

Nonostante non abbia effettuato tiri in porta fino all’87° minuto, la Roma ha rimontato da uno svantaggio di 2-0 fino a pareggiare 2-2 contro i campioni in carica dell’AC Milan nell’ultima partita di Serie A. I tifosi dei ‘Giallorossi’ potrebbero essere contenti del loro inizio positivo nel 2023 (2 vittorie, 1 pareggio) dopo che la Roma ha fatto seguire quel pareggio con una risicata vittoria per 1-0 in Coppa Italia giovedì contro il Genoa che attualmente milita in Serie B, nonostante José Mourinho abbia etichettato quella competizione come “la peggiore coppa europea”.

Tornato sulla panchina per la sua prima partita in Serie A quest’anno dopo avere scontato l’ennesima squalifica, Mourinho non vedrà l’ora che la sua squadra possa essere più spietata in attacco puntando a qualificarsi per una competizione europea. La Roma ha segnato 2 o più gol in appena due delle sue otto partite casalinghe in questa stagione di campionato (4 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte), con solo quattro squadre di Serie A che hanno segnato meno gol in casa (otto) prima di questo turno.

Roma (3-4-2-1): Rui Patrico; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Paulo Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Vina, Matic, Spinazzola, Camara, Tahirovic, Bove, Belotti, Shomurodov, EI Shaarawy, Solbakken, Volpato. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum. Squalificati: Ibanez. Diffidati: Cristante, Mancini.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamè. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Gollini, Cerofolini, Terzic, Venuti, Ranieri, Krastev, Kayode, Bianco, Amatucci, Barak, Castrovilli, Jovic, Distefano. Indisponibili: Cabral, Mandragora, Quarta, Saponara, Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Mandragora.

Arbitro: Giua (Olbia). Assistenti: Bindoni e Prenna. IV uomo: Maresca. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paganessi.

Roma-Fiorentina in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Roma-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni col commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Roma-Fiorentina streaming online è disponibile su DAZN gratis per gli abbonati. L'applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l'app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Italiano (Fiorentina): “Sarà un impegno dalla difficoltà elevatissima. La Roma sta bene, è reduce da risultati positivi e ha tanti campioni, in casa spingono sempre forte. Abbiamo preparato la gara in pochi allenamenti ma questa ormai è una costante, vedo i ragazzi carichi, sappiamo dove dobbiamo crescere e migliorare. Loro hanno qualità, talento, forza fisica e sui calci piazzati sono tra le migliori squadre d’Europa, dovremo essere molto concentrati“.

Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport oppure a quello del Corriere dello Sport.