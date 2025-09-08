Nell’universo della musica italiana contemporanea, Marco Mengoni si distingue non solo per la sua voce inconfondibile. Il cantante, originario di Ronciglione, ha scelto di vivere […]Continua a leggere
Christian De Sica ha un figlio quasi 40enne che è la sua fotocopia: tutto su di lui
Christian De Sica ha un figlio 40enne che è identico al suo papà e che lavora anche lui nel mondo dello spettacolo e della regia. […]Continua a leggere
Oroscopo, questo segno zodiacale sta per fare soldi a palate, un altro piangerà per amore
Due segni zodiacali saranno protagonisti negli ultimi giorni di agosto. Una costellazione esulta, l’altra fatica Nel gran calderone di agosto, dove l’estate sta per volgere […]Continua a leggere
Attenzione, questi farmaci fanno invecchiare precocemente: la lista
Un recente studio ha acceso i riflettori su un tema di grande interesse per la salute pubblica: alcune medicine di uso comune. La ricerca, che […]Continua a leggere
L’antico trucco delle nonne per finestre sempre pulite: basta un ingrediente da cucina
Basta un semplice ingrediente di cucina e potrai pulire alla perfezione le finestre di casa: un antico trucco delle nonne. Trovare soluzioni pratiche ed efficaci […]Continua a leggere
Kate, sudditi preoccupati per la sua salute dopo il tumore: cosa sta succedendo
Dopo una pausa estiva, Kate Middleton, la principessa del Galles, è tornata a mostrarsi in pubblico con un cambiamento di look. L’evento clou è stata […]Continua a leggere
L’annuncio di Harvard: mangi questo a colazione e allunghi di molto la tua vita
Un recente studio condotto dall’università di Harvard riapre il dibattito sull’importanza della colazione, uno dei pasti più discussi. Secondo il genetista David Sinclair e il […]Continua a leggere
Oroscopo: questo segno farà una vincita che gli cambierà la vita, ma attenzione
L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 settembre rivela anticipazioni importanti per tutti i segni zodiacali, con novità importanti. In un periodo di cambiamenti e […]Continua a leggere
Samira Lui, chi è e cosa fa il bellissimo fidanzato
Nel panorama televisivo italiano, pochi volti sono diventati iconici come quello di Samira Lui, la valletta storica de La Ruota della Fortuna. La carriera di […]Continua a leggere
Belen fa infuriare Stefano de Martino: cosa ha combinato la showgirl argentina
Malumori tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tra i due ex cresce il malcontento. Cosa sta succedendo. L’estate di Belen Rodriguez è stata caratterizzata […]Continua a leggere