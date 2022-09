Dove vedere UNGHERIA-ITALIA Streaming TV Online Gratis

Ungheria-Italia streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia di Roberto Mancini continua il suo cammino in Nations League 2022/2023 volando in Ungheria (dopo la vittoria a San Siro contro l’Inghilterra per 1-0 con gol di Raspadori) per l’ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A. Alla Puskas Arena di Budapest contro l’Ungheria di Marco Rossi c’è un solo risultato possibile per la Nazionale Azzurra: la vittoria. Solo con questo risultato potrà accedere alla Final Four.

Vedere Ungheria-Italia in diretta tv invece di Rojadirecta in italiano



Diretta Ungheria-Italia a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi lunedì 26 settembre 2022. Ungheria-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva dalla Rai su Rai 1, visibile ai canali 1 e 501 del digitale terrestre. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Ungheria-Italia streaming gratis, come guardarla online senza Rojadirecta

Ungheria-Italia streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare Ungheria-Italia online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Ungheria-Italia probabili formazioni



Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, At Szalai; Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez; Gazdag, Szoboszlai; Ad Szalai. Ct Marco Rossi. A disposizione in panchina: Dibusz, Szappanos, Kecskes, Varga, Bolla, Styles, Vancsa, Botka, Vecsei, Adam, Kleinheisler, Nego.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Pobega, Dimarco: Gnonto, Raspadori. Ct Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Provedel, Luiz Felipe, Acerbi, Emerson, Gabbiadini, Sa. Esposito, Frattesi, Barella, Zerbin, Grifo, Scamacca.

Arbitro: Bastien (Francia). Guardalinee: Zakrani-Berthomieu. 4° Uomo: Pignard. VAR: Millot. Assistente VAR: Dechepy.