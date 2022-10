Dove vedere Ajax-Napoli Streaming Online in italiano Gratis Video TV

Ajax-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Ajax-Napoli, partita valida per la terza giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 4 ottobre 2022. Andiamo a scoprire dover vedere Ajax-Napoli streaming e in diretta tv.

Attuale classifica del Girone A dopo i primi due partite: Napoli 6 punti, Liverpool 3, Ajax 3, Rangers zero punti. Tre delle sei stagioni del Napoli in UEFA Champions League sono proseguite agli ottavi ma mai oltre. Il Napoli non ha mai vinto in Olanda. Il suo bilancio è 2 pareggi e 2 sconfitte. Nella sfida più recente contro una formazione olandese, nella fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21, ha perso 0-1 in casa contro l’AZ Alkmaar e pareggiato 1-1 in trasferta.

Come guardare Ajax-Napoli TV Gratis invece di Rojadirecta Online



Potete vedere Ajax-Napoli sui canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Su Sky sarà Fabio Caressa a raccontare le emozioni della sfida, con commento tecnico di Giuseppe Bergomi.

Diretta disponibile anche con Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv. Qui saranno coppia Massimo Callegari e Giancarlo Camolese a raccontare la sfida.

Si gioca allo stesso orario di Inter-Barcellona che viene trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Ajax-Napoli streaming gratis: le formazioni

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. Allenatore Schreuder.

A disposizione in anchina: Gorter, Stekelenburg, Magallan, Baas, Grillitsch, Regeer, Klaassen, Ocampos, Conceiçao, Brobbey, Lucca. Indisponibili: Kaplan, Sanchez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Sirigu, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Demme, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Politano, Raspadori. Indisponibili: Osimhen. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Francois Letexier (Francia). Guardalinee: Mugnier, Rahmouni. Quarto uomo: Stinat. VAR: Kwiatowski. Assistente VAR: Millot.

Dove vedere Ajax-Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta



Ajax-Napoli streaming online gratis con Mediaset Infinity Plus per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Per gli abbonati a Sky Ajax-Napoli live streaming è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative a Rojadirecta? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “RojadirectaTV” che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.