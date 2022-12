Dove vedere Argentina-Croazia Streaming Gratis TV Video Online | Mondiali Qatar 2022

Argentina-Croazia streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:00 italiane di oggi martedì 13 dicembre 2022. Partita valida come prima semifinale dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar. Chi vince gioca in finale contro la vincente di Francia-Marocco di domani sera.

L’Argentina ha mostrato le sue qualità migliori e peggiori nella vittoria dei quarti di finale contro l’Olanda: dopo che un assist magico di Lionel Messi l’ha portata in vantaggio per 2-0, la partita è degenerata diventando tesa e burrascosa, ma ha tenuto i nervi saldi trionfando ai rigori. Nonostante la pressione dopo la clamorosa sconfitta per 2-1 nella fase a gironi contro l’Arabia Saudita, l’Argentina è riuscita a raggiungere le semifinali per la sesta volta nella sua storia, grazie soprattutto al contributo di Messi e del portiere Emiliano Martínez che ha parato due rigori.

Quando “La Albiceleste” arriva a questo punto, di solito non si ferma: non ha mai mancato la finale nelle ultime quattro occasioni in cui ha raggiunto la semifinale, e come campione in carica della Copa Ámerica è ormai abituata alla pressione delle partite a eliminazione diretta. Dopo una sola sconfitta nelle ultime 41 partite (30 vittorie, 10 pareggi), è solo ad una partita di distanza dalla sesta finale di Coppa del Mondo (e probabilmente l’ultima possibilità di Messi di vincere il più grande trofeo nazionale di calcio), e avrà il vantaggio aggiuntivo del sostegno di migliaia di tifosi argentini presenti a Lusail.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Argentina-Croazia streaming gratis online.

Argentina-Croazia Formazioni

Argentina (4-3-1-2): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Leo Messi, Alvarez. CT Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Lisandro Martinez, Pezzella, Foyth, Paredes, Guido Rodriguez, Palacios, Almada, Gomez, Correa, Dybala, Lautaro Martinez.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Kovacic; Pasalic, Modric, Perisic; Kramaric. CT Dalic. A disposizione in panchina: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Barisic, Stanisic, Jakic, Sucic, Majer, Vlasic, Orsic, Livaja, Petkovic, Budimir.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Quarto Uomo: Mohammed. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Paolo Valeri.

Argentina-Croazia in TV al posto di Rojadirecta



Argentina-Croazia in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Telecronista Stefano Bizzotto con commento tecnico di Lele Adani. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Argentina-Croazia streaming gratis online senza Roja Live

Argentina-Croazia streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Argentina-Croazia live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Alternativa per vedere Argentina-Croazia streaming al posto di Roja in italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Argentina-Croazia Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Argentina-Croazia mentre su internet.