Dove vedere ATALANTA BOLOGNA Streaming senza ROJADIRECTA Diretta TV

Atalanta Bologna Streaming Gratis e diretta televisiva senza Rojadirecta. Tutto pronto per la sfida in diretta tv delle ore 19:30 di oggi martedì 21 luglio 2020 con la partita offerta nei servizi digitali di Sky. Si gioca per il 35esimo turno del calendario di calcio di Serie A stagione 2019/2020. Il Bologna come prossimo avversario in campionato, poi il Psg nelle Final Eight di Champions, prima però la soddisfazione per l’ennesima stagione che ha permesso alla sua squadra di ottenere la certezza aritmetica di concludere la Serie A tra le prime quattro per la terza volta nelle ultime quattro stagioni.

Gasperini fissa l’obiettivo per queste ultime gare di campionato: “In una stagione così ci siamo portati dietro tanti record di questa società e alcuni importanti di questo campionato come il numero dei gol. Cercheremo di fare il massimo, giocheremo tutte queste partite che mancano un po’ in preparazione alla Champions e un po’ per soddisfazione nostra visto che è una stagione che va portata a termine nel miglior modo possibile”.

Dove vedere Atalanta Bologna Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Atalanta Bologna sui canali digitali di Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Atalanta Bologna Streaming, probabili formazioni



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Toloi, Djimsiti; Gosens, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Muriel, Zapata. Allenatore Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Dominguez, Medel; Barrow, Soriano, Orsolini; Palacio Allenatore Mihajlovic.