Dove vedere ATALANTA INTER Streaming Gratis Video: Muriel vs Lautaro Martinez

Atalanta-Inter Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Il Derby di Lombardia Atalanta-Inter, partita valida per la 22a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 16 gennaio nello stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo.

L’Atalanta vanta un record di aver vinto il 100% delle partite ufficiali nel 2022 (2 vittorie), segnando ben otto gol e mettendosi alle spalle le due partite consecutive senza vittorie prima di allora in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta). Le cose sono cambiate già nei primi 20 minuti di gioco in entrambe queste vittorie recenti, e spera di riuscire a fare lo stesso anche contro l’Inter capolista mentre cerca di colmare il divario di otto punti sugli avversari di questa partita.

Sarà però più facile a dirsi che a farsi, dato che l’Atalanta ha vinto solo uno degli ultimi dieci scontri diretti (5 pareggi, 4 sconfitte) ed il suo record nelle partite casalinghe di campionato finora è tutt’altro che impressionante (3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte). È ancora più preoccupante il fatto che la formazione di Gasperini abbia subìto almeno 2 gol in tutte e tre queste sconfitte casalinghe in campionato, e tutte e tre sono arrivate contro squadre che sono (come l’Inter) nelle prime sette posizioni in classifica prima di questo turno.

Andiamo a scoprire adesso dove vedere Atalanta-Inter streaming diretta tv.

Atalanta-Inter probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Muriel. Allenatore Gian Piero Gasperini. A dispoizione in panchina: Rossi, Bertini, Scalvini, Toloi, Cittadini, G Pezzella, Pasalic, Ilicic, Miranchuk.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A dispoizione in panchina: Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Dzeko.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia. Guardalinee: Lo Cicero e Valeriani. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Giallatini.

Potete vedere Atalanta-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo, assistito in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

Atalanta-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

