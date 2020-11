Dove vedere ATALANTA INTER Streaming Online: diretta tv, orario e formazioni

Atalanta Inter Streaming Link senza Rojadirecta: diretta tv, orario e formazioni. La ricca domenica di calcio spettacolo, in occasione della 7a giornata di Serie A, offre alla 15 il derby lombardo Atalanta Inter allo Gewiss Stadium di Bergamo. Gian Piero Gasperini ha allenato l’Inter per tre partite di Serie A (registrando 0.33 punti a partita, la sua peggior esperienza alla guida di un club), con l’Atalanta viaggia a 1,84 punti a partita (158 panchine), la sua media migliore in Serie A.

Dove Vedere Atalanta Inter Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Atalanta Inter in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Diretta streaming live con SkyGo (link skygo-sky.it) che è gratis per gli abbonati. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it).

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming di Atalanta Inter in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.

Le probabili formazioni di Atalanta Inter:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Pessina, Gomez; D. Zapata.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.