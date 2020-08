Dove Vedere ATALANTA INTER Streaming senza ROJADIRECTA Video Gratis e Diretta TV

Atalanta-Inter Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi domencia 1 agosto 2020. La partita si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo per l’ultima giornata di Serie A di calcio. La corsa al secondo posto si infiamma nell’ultima giornata di campionato. Al Gewiss Stadium l’Atalanta sfida l’Inter, con vista su un piazzamento potenzialmente storico, mai raggiunto dal club bergamasco. Con una sola possibilità per raggiungerlo: vincere. Altrimenti, sarà dei nerazzurri. Lazio permettendo: con un pari a Bergamo i biancocelesti, in caso di vittoria, balzerebbero soltanto dietro la Juventus. Andiamo ora a scoprire dove vedere Atalanta-Inter streaming online oppure in diretta televisiva.

Dove vedere Atalanta Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Atalanta-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Diretta Atalanta Inter streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (link https://www.dazn.com) gratis per gli abbonati, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez. Pasalic; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Palomino.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sensi, Vecino.

Pillole di Atalanta-Inter. L’Atalanta ha alternato un pareggio ad una vittoria nelle ultime quattro partite casalinghe contro l’Inter in Serie A, successo per 4-1 nel match interno più recente. L’Atalanta viene da sette successi consecutivi in casa in Serie A e potrebbe stabilire il suo record di vittorie interne di fila nella competizione. Per la seconda volta nella sua storia, l’Inter ha vinto almeno 12 trasferte in una stagione di Serie A – la precedente occasione nel 2006/07 (15). Potrebbe, inoltre, diventare la seconda squadra di sempre ad arrivare a 13 successi esterni in un singolo campionato senza terminare il torneo in prima posizione (dopo il Napoli nel 2016/17 e 2017/18). Antonio Conte è imbattuto nei sette precedenti da allenatore contro l’Atalanta in Serie A, con sei successi e un pareggio. Il tecnico dell’Inter ha iniziato la sua carriera nel massimo campionato proprio con i bergamaschi nel 2009/10 (13 panchine: 3V, 4N, 6P).