Finale Coppa Italia: Dove vedere ATALANTA JUVENTUS Streaming Video Gratis Online: Muriel vs CR7 Ronaldo

Atalanta Juventus in diretta live tv e streaming gratis sui canali digitali nazionali a partire dalle ore 21 italiane di oggi mercoledì 19 maggio 2021. In attesa dell’ultima giornata di campionato, che vedrà la Juventus provare ad ottenere la qualificazione in Champions League, quella ottenuta dall’Atalanta grazie al successo sul Genoa, a Reggio Emilia si gioca la finale della Coppa Italia 2020/2021.

Per la Juve di Pirlo si tratta di una seconda coppa da provare a conquistare dopo la Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli su questo stesso stadio. Pirlo: “Il pareggio del Milan contro il Cagliari non è e non deve essere né una spinta in più, né una distrazione. Perché noi fino a giovedì siamo concentrati solo su questa finale: ciò che è successo domenica è passato. Noi dobbiamo restare focalizzati al 100% sull’Atalanta per portare a casa il trofeo. Poi al resto penseremo da dopo la partita in poi. Ci siamo guadagnati una finale sul campo, battendo l’Inter tra le altre. Dunque abbiamo grande voglia di portare a casa la Coppa Italia”.

Atalanta Juventus in TV

La diretta di Atalanta Juventus è visibile su sul canale Rai Uno. Atalanta-Juve sarà arbitrata dal signor Massa di Imperia (VAR: Valeri).

Atalanta Juventus Streaming

Atalanta Juventus streaming gratis link sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Atalanta Juventus Formazioni FantaCalcio.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. A Disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Maehle, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Alex Sandro. Indisponibili: Bonucci. A Disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski, Morata.

Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Passeri e Costanzo. Quarto Uomo: Di Bello. VAR: Valeri. AVAR: Vivenzi.

